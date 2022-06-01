Лидер группы «Ногу свело!» Покровский намекнул на «хитрость» Кипелова после слов о Родине

Фронтмен группы «Ногу свело!» Максим Покровский намекнул на «хитрость» музыканта Валерия Кипелова, который произнес добрые слова о Родине, передает ФАН.
В эфире одного из онлайн-шоу Покровского попросили прокомментировать высказывание Кипелова на одном из концертов. По мнению лидера «Ногу свело!», его коллега решил схитрить.
«Те, которые в середине, вот эти хитрые. Бог даст, еще в этой стране будет что-то хорошее. И когда это хорошее произойдет, вот они будут быстренько переобуваться. Они все очень хорошо давно поняли», — сказал музыкант.
Более того, именно людям, которые «быстренько переобуваются» Покровский посвятил свой последний трек «Россия назад», признался вокалист.
Напомним, бывший вокалист рок-группы «Ария» Валерий Кипелов заявил, что для него Родина — эти близкие, дети, внуки и так далее.