Лидер группы Metallica Джеймс Хэтфилд разводится с женой после 25 лет брака

Джеймс Хэтфилд с женой Франческой

Фронтмен группы Metallica Джеймс Хэтфилд разводится со своей женой Франческой, с которой он прожил в браке 25 лет. Как сообщает TMZ, соответствующие документы музыкант подал еще в начале года.

По словам инсайдера, Джеймс и Франческа продолжают общаться ради троих общих детей — дочерей Кали и Марселлы и сына Кастора.

С будущей супругой рокер познакомился благодаря группе — Франческа была костюмером в Metallica. Пара поженилась в 1997 году после нескольких лет отношений.

Ранее Джеймс признавался журналистам, что в его браке возникали сложности из-за его зависимостей. В интервью Джо Рогану в 2017 году он сказал, что Франческа помогла ему справиться с приступами гнева и побороть пристрастие к алкоголю.

Страх послужил для меня главным мотиватором. Я так боялся потерять свою семью. Я понял, что достиг дна, раз моя семья может покинуть меня из-за моих привычек, которые я приносил в дом после поездок в тур. Жена вышвырнула меня из дома, я жил где-то сам по себе, и это меня чертовски напугало, мне совсем этого не хотелось. Возможно, для меня это было важно, потому что когда я был маленьким, моя семья развалилась. Отец ушел, мамы не стало, я жил вместе со своим братом, и я даже не понял, как успел все потерять. Все куда-то исчезло, и я не хотел, чтобы это случилось снова.

Джеймс Хэтфилд с женой и детьми

Ради Франчески Джеймс долгое время держал себя в руках, однако в 2020 году Metallica отменила концертный тур из-за того, что Хэтфилд вынужден был снова пройти лечение в реабилитационном центре.