Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев вспомнил, почему зарекся ездить в США

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Народный артист России, 65-летний певец и гитарист Николай Расторгуев в свое время часто бывал в США, однако после одного инцидента в американском аэропорту дал себе слово, что больше никогда не полетит в эту страну.

Как рассказал лидер группы «Любэ», тот случай имел место 15 лет назад. Расторгуев по уже сложившейся тогда традиции брал с собой на гастроли маленького сына, которому на момент этой истории было не больше девяти лет. То, что произошло в воздушной гавани, вывело Расторгуева из эмоционального равновесия. Когда на сына знаменитости среагировала рамка металлодетектора, к нему подошла сотрудница аэропорта.

«Она надевает белые перчатки и начинает его раздевать до трусов», — рассказал музыкант в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским.

Расторгуев уточнил, что тогда у него все закипело внутри, однако как-то повлиять на ситуацию музыкант был не в силах. Но про себя Расторгуев тогда сказал, что ноги его больше не будет в этой стране.

 
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