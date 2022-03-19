Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев вспомнил, почему зарекся ездить в США

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Народный артист России, 65-летний певец и гитарист Николай Расторгуев в свое время часто бывал в США, однако после одного инцидента в американском аэропорту дал себе слово, что больше никогда не полетит в эту страну.
Как рассказал лидер группы «Любэ», тот случай имел место 15 лет назад. Расторгуев по уже сложившейся тогда традиции брал с собой на гастроли маленького сына, которому на момент этой истории было не больше девяти лет. То, что произошло в воздушной гавани, вывело Расторгуева из эмоционального равновесия. Когда на сына знаменитости среагировала рамка металлодетектора, к нему подошла сотрудница аэропорта.
«Она надевает белые перчатки и начинает его раздевать до трусов», — рассказал музыкант в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским.
Расторгуев уточнил, что тогда у него все закипело внутри, однако как-то повлиять на ситуацию музыкант был не в силах. Но про себя Расторгуев тогда сказал, что ноги его больше не будет в этой стране.