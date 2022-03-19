Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев вспомнил, почему зарекся ездить в США

Как рассказал лидер группы «Любэ», тот случай имел место 15 лет назад. Расторгуев по уже сложившейся тогда традиции брал с собой на гастроли маленького сына, которому на момент этой истории было не больше девяти лет. То, что произошло в воздушной гавани, вывело Расторгуева из эмоционального равновесия. Когда на сына знаменитости среагировала рамка металлодетектора, к нему подошла сотрудница аэропорта.