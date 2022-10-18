Лидер группы “Алиса” Константин Кинчев высказался в поддержку Юрия Шевчука, Андрея Макаревича* и Бориса Гребенщикова

Борис Гребенщиков

Лидер группы “Алиса” Константин Кинчев в эфире “Радио “Комсомольская правда”” высказался в поддержку своих коллег — Юрия Шевчука, Андрея Макаревича* и Бориса Гребенщикова, которые публично осудили военную спецоперацию РФ на Украине и столкнулись с критикой. Он отметил, что, несмотря на разные политические взгляды (Кинчев поддерживает военную спецоперацию и правительство России), они остаются “старыми приятелями”.

Добрые приятельские отношения — это и есть правда жизни. А мировоззренческие разногласия на эту правду влиять никак не могут. Я с глубоким уважением и любовью отношусь и к Макаревичу, и к БГ, и к Шевчуку. Он отметил, что эти музыканты сделали для России больше, чем те, кто теперь их судит. Они, на мой взгляд, для России сделали и делают значительно больше, чем все эти государственные шестерки, тявкающие по команде “фас” с экранов телевизоров. И Макаревич, и Гребенщиков, и Шевчук — это тот культурный слой, который множит мощь и величие России. А привластные пиджаки только ослабляют и рушат эту мощь в своей перманентной подковерной грызне и злобе ко всем, кто думает иначе. Андрей Макаревич* и Борис Гребенщиков на данный момент проживают за границей: Макаревич* живет в Израиле, Гребенщиков в Великобритании. Ранее Макаревич* заявил, что его концерты запрещают в России.

Юрий Шевчук оказался в центре скандала после того, как на концерте в Уфе высказался со сцены против спецоперации. После этого его оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.

*признан в РФ иноагентом