Лидер «Чайфа» Шахрин высказал отношение к уехавшей в Израиль Пугачевой

«Я с ней практически не знаком, ничего про нее не знаю и не знаю ее жизненные обстоятельства. Один раз видел Аллу Пугачеву живьем. Меня эта тема как-то даже не волнует. Я не хочу ни осуждать, ни оправдывать. Но есть у меня неприятное ощущение брезгливости, честно говоря. Это как, когда ты едешь в общественном транспорте с детьми, а рядом человек начинает ругаться матом. У тебя складывается брезгливое отношение к нему», — рассказал Шахрин в беседе с «Комсомольской правдой».