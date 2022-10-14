Лидер «Чайфа» Шахрин высказал отношение к уехавшей в Израиль Пугачевой

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин прокомментировал поведение известной певицы Аллы Пугачевой в связи с событиями на Украине.
По словам Шахрина, тот факт, что многие звезды российского шоу-бизнеса покинули Россию из-за точки зрения на события на Украине, вызывает у него ощущение неприятной брезгливости.
«Я с ней практически не знаком, ничего про нее не знаю и не знаю ее жизненные обстоятельства. Один раз видел Аллу Пугачеву живьем. Меня эта тема как-то даже не волнует. Я не хочу ни осуждать, ни оправдывать. Но есть у меня неприятное ощущение брезгливости, честно говоря. Это как, когда ты едешь в общественном транспорте с детьми, а рядом человек начинает ругаться матом. У тебя складывается брезгливое отношение к нему», — рассказал Шахрин в беседе с «Комсомольской правдой».
Алла Пугачева перебралась в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным* (физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами), который не раз критиковал действия России на фоне ситуации на Украине. Примадонна на какое-то время возвращалась в Россию в сентябре, и успела отметиться провокационными заявлениями.
* физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами