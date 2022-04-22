«Лицо, которое стоит увидеть». Новый флагман Huawei выходит 28 апреля

загрузка...

Сегодня утром компания Huawei опубликовала тизер своего нового флагманского смартфона Huawei Mate Xs 2, который будет запущен 28 апреля под слоганом. Слоганом мероприятия служит фраза «Лицо, которое стоит увидеть».

Источники сообщают, что складной смартфон Huawei Mate Xs 2 может иметь обновленный шарнирный механизм. Также, предположительно, складка на экране должна полностью исчезнуть, а время автономной работы станет больше.





Смартфон должен быть построен на базе однокристальной системы Kirin 9000 и работать под управлением операционной системы Harmony OS.

Ждём появления новых подробностей в оставшиеся дни до анонса.