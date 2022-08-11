LG представила огромный 97-дюймовый экран OLED, выдающий звук формата 5.1 без динамиков

Компания LG сегодня представила огромную 97-дюймовую панель OLED и назвала ее своим самым большим OLED-экраном – даже несмотря на то, что у LG уже есть телевизор с экраном на органических светодиодах с такой диагональю. В чем же особенность новинки? В применении технологии Cinematic Sound OLED (CSO). Здесь экран выступает в качестве мембраны: вибрируя по всех поверхности (а она тут немалая), создается звук. Создатели уверяют, что звук соответствует формату 5.1 – и никаких привычных динамиков не нужно.





На самом деле, технология CSO не нова – она использовалась еще в смартфоне LG G8. Правда, как раз в тестах звука та модель провалилась – специалисты DxOMark отмечали отсутствие низких частот и многочисленные артефакты. Но, вероятно, за несколько лет в LG смогли доработать технологию, и сейчас выдаваемый звук гораздо лучше по качеству. К тому же размеры экранов смартфона и ТВ несравнимы.

В новой панели применяется технология OLED EX, как в последних флагманских ТВ LG, так что картинка на экране должна быть яркой и насыщенной. Коммерческий телевизор на базе новой 97-дюймовой панели ожидается в текущем году, ориентировочная цена его – 25 000 долларов.