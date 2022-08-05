LG неожиданно выпустила... планшет. Модель Ultra Tab может предложить несколько любопытных особенностей

Компания LG ушла с рынка смартфонов, но сегодня неожиданно представила новый планшет.





Модель Ultra Tab дебютировала на рынке Южной Кореи, и неясно, выйдет ли за его пределами. Но там она стоит около 327 долларов.

LG Ultra Tab представляет собой устройство с базовыми в целом параметрами, но с рядом особенностей. Сердцем тут служи SoC Snapdragon 680, то есть поддержки 5G тут нет. Есть 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флэш-памяти, 60-герцевый экран IPS диагональю 10,35 дюйма с разрешением 2000 х 1200 пикселей, а также камера разрешением 8 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 27,1 Вт•ч. То есть ничего особого.





Но при этом тут имеется сертификат MIL-STD-810G, четыре динамика, а также поддержка стилусов Wacom. В итоге получается устройство начального класса с рядом преимуществ перед многими конкурентами, но не всем эти преимущества нужны.