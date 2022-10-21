LG может перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник на рынке бытовой техники, руководство южнокорейской LG обсуждает возможность закрытия завода в России и переноса производства в Узбекистан на мощности Artel. Данный завод выпускает холодильники, стиральные машины и телевизоры.

Часть топ-менеджмента российского LG уже переместилась в Ташкент. О планах переезда известно и гендиректору TecomDaily Денису Кускову. В Artel Electronics уточнили, что на данный момент партнерства с LG нет, а информация о переговорах не раскрывается.

Собеседник издания в Казахстане говорит, что LG договаривается с властями этой страны. У LG там с 1998 года уже работал завод в Алматы с тем же ассортиментом, что и у российского завода. Но источник, близкий к правительству Казахстана, сообщил, что несколько лет назад завод был закрыт, а сейчас Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны обсуждает с LG открытие нового. «Коммерсантъ» направил запрос в министерство. Директор LG по PR в России Татьяна Шахнес не ответила на звонки и сообщения «Ъ». В глобальном офисе компании на запрос также не ответили.





По данным Holodilnik.ru, в январе—августе доля LG в РФ в сегменте стиральных машин составила 17% (за тот же период 2021 года — 22%), холодильников — 10% (против 12%), телевизоров — 7,8% (15,2%). По данным ритейлера, доли продолжают быстро падать. Менеджмент LG должен принять какое-то решение о судьбе производства в России, считает аналитик «Финам» Леонид Делицын.

В Узбекистане работают 80 предприятий, совместных с корейскими компаниями. По итогам дореволюционной и советской истории в стране проживают 200 тыс. корейцев, поэтому многообразные деловые связи двух стран не должны вызывать удивления.

Леонид Делицын

По его мнению, перенос производства в Узбекистан будет выгоднее, чем в Казахстан, в силу более дешевой рабочей силы.