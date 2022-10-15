Лежбище моржей в ЯНАО получит статус особо охраняемой территории

«Если животные выбирают Ямал, значит, чувствуют себя в безопасности. Хотим придать территории, обжитой моржами, статус особо охраняемой. Это оградит их от излишнего внимания, к которому они не привыкли. Создаем условия для постоянного мониторинга за лежбищем. Чем больше данных у нас будет, тем лучше мы сможем позаботиться о популяции», — отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.