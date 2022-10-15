Лежбище моржей в ЯНАО получит статус особо охраняемой территории

Свыше тысячи моржей в этом году вернулись на мыс Тиутей-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе. В связи с этим власти региона приняли решение наделить лежбище животных статусом особо охраняемой территории.
На побережье Карского моря уже отправилась группа ученых. Их экспедиция продлится две недели, за которые специалистам предстоит взять пробы генетического анализа и оценить состояние окружающей среды. Об этом передает сайт «Красный север».
«Если животные выбирают Ямал, значит, чувствуют себя в безопасности. Хотим придать территории, обжитой моржами, статус особо охраняемой. Это оградит их от излишнего внимания, к которому они не привыкли. Создаем условия для постоянного мониторинга за лежбищем. Чем больше данных у нас будет, тем лучше мы сможем позаботиться о популяции», — отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Самой трудоемкой задачей ученых станет подсчет животных. Как уточнил глава региона, с этим им помогут дроны.