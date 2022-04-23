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    Леван Тодуа рассказал, сколько получают в жюри «Ледникового периода»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Леван Тодуа рассказал, сколько получают в жюри «Ледникового периода»

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Светский обозреватель
    Леван Тодуа раскрыл гонорары членов жюри популярного шоу «Ледниковый период» на
    Первом канале.

    Как оказалось, участие в в шоу приносит большие деньги. Чем
    выше звание, и чем популярней судья, тем больше гонорар. Очевидно, что заслуженный
    тренер Татьяна Тарасова и олимпийская чемпионка Татьяна Навка не будут сидеть в
    судейском кресле за «просто так».

    «Никто не будет сидеть в
    неудобном кресле бесплатно. Ставки начинаются от 500 тысяч рублей и выше, в
    зависимости от уровня артиста и звания», — цитирует Тодуа blitz+.

    Как отметил обозреватель,
    судьи шоу «Ледниковый период» получают выплаты за каждый съемочный день. По словам
    Тодуа, сами участники тоже не обделены и работают на передаче за большие
    деньги.

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