Леван Тодуа рассказал, сколько получают в жюри «Ледникового периода»

Как оказалось, участие в в шоу приносит большие деньги. Чем

выше звание, и чем популярней судья, тем больше гонорар. Очевидно, что заслуженный

тренер Татьяна Тарасова и олимпийская чемпионка Татьяна Навка не будут сидеть в

судейском кресле за «просто так».