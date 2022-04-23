Леван Тодуа рассказал, сколько получают в жюри «Ледникового периода»

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Светский обозреватель
Леван Тодуа раскрыл гонорары членов жюри популярного шоу «Ледниковый период» на
Первом канале.
Как оказалось, участие в в шоу приносит большие деньги. Чем
выше звание, и чем популярней судья, тем больше гонорар. Очевидно, что заслуженный
тренер Татьяна Тарасова и олимпийская чемпионка Татьяна Навка не будут сидеть в
судейском кресле за «просто так».
«Никто не будет сидеть в
неудобном кресле бесплатно. Ставки начинаются от 500 тысяч рублей и выше, в
зависимости от уровня артиста и звания», — цитирует Тодуа blitz+.
Как отметил обозреватель,
судьи шоу «Ледниковый период» получают выплаты за каждый съемочный день. По словам
Тодуа, сами участники тоже не обделены и работают на передаче за большие
деньги.
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