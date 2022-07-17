Летучие мыши оказались способны обучаться и сохранять информацию о звуках

Сотрудники Смитсоновского института тропических исследований (STRI) изучили когнитивные способности летучих мышей. Результаты проведенного учеными исследования были опубликованы на портале EurekAlert.
Согласно полученным учеными данным, летучие мыши оказались способны помнить звуки годами. Речь идет, в частности, о распознавании лягушачьих звуков. Предполагается, что данная способность помогает им запоминать ядовитых лягушек.
«Летучие мыши являются отличным новым модельным организмом для изучения когнитивной и сенсорной памяти», — заявила биолог Мэй Диксон.
Отмечается, что ученые намерены и дальше проводить исследования в данной области. В частности они заинтересованы в определении причин высокой степени развития памяти и способности к обучению у летучих мышей.