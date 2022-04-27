Лето зовет: после паузы в модельной карьере Жизель Бундхен вернулась с яркой фотосессией для V Magazine

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Жизель Бундхен

Жизель Бундхен официально завершила свою модельную карьеру еще в 2015 году и с тех пор крайне редко принимала участие в фотосессиях. Теперь бывший “ангел” Victoria’s Secret вернулась с яркой летней обложкой нового номера V Magazine. На кадрах Жизель позирует в украшениях Cartier, купальнике Chanel, комбинезоне Dior и других трендовых вещах у бассейна.

Жизель Бундхен

Когда вам за двадцать, вы пытаетесь вписаться в некие стандарты, стать частью чего-то. Но когда вам за сорок, вы чувствуете себя более комфортно. Я чувствую, что со временем стала только сильнее. И так во всех аспектах моей жизни,

— поделилась модель, которой скоро исполнится 42 года, в интервью.

Бундхен работала с такими брендами, как Alexander McQueen, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Céline, но настоящую славу приобрела благодаря участию в красочных бельевых показах Victoria’s Secret.

Быть моделью — значит стать чистым холстом. Речь идет о том, чтобы позволить себе погрузиться глубоко в любую среду и любого персонажа, которого вам нужно создать, чтобы получить идеальный кадр,

— рассказала о своей работе Жизель.

После завершения карьеры Бундхен сосредоточилась на семье и воспитании детей — у модели и ее мужа Тома Брэди есть 12-летний сын Бенджамин и девятилетняя дочь Вивиан. Жизель также выпускала уроки медитации и написала книгу.

На подиум Бундхен уже давно не выходила, но принимала участие в съемках для модных журналов, в том числе Vogue, Elle и Harper’s Bazaar.