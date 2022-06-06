Летний сад и Мемориальный Музей-Лицей вошли в топ главных пушкинских мест в Петербурге

Петербург известен памятными пушкинскими местами, поскольку великий русский поэт Александр Пушкин жил и творил в этом городе.
Одним из главных символов считается Летний сад, который горячо любим многими жителями Северной столицы. Однако и Пушкин тоже часто сюда заглядывал, называя парк своим огородом, передает Peterburg2.
В топ знаменитых пушкинских мест входит и Мемориальный Музей-Лицей, располагающийся в городе, который носит имя поэта. Учреждение открыли к 150-летию со дня рождения Пушкина в здании бывшего Императорского Царскосельского Лицея, где он воспитывался в юные годы.
Также по следам поэта стоит побывать в Литературном кафе, где Пушкин в последний раз позавтракал перед смертельной дуэлью с Дантесом, состоявшейся в районе Черной речки. Известно, что отпевание писателя состоялось в Церкви Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади.