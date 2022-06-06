Летний сад и Мемориальный Музей-Лицей вошли в топ главных пушкинских мест в Петербурге

Также по следам поэта стоит побывать в Литературном кафе, где Пушкин в последний раз позавтракал перед смертельной дуэлью с Дантесом, состоявшейся в районе Черной речки. Известно, что отпевание писателя состоялось в Церкви Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади.