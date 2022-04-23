Летний сезон в Петергофе стартовал после торжественного пуска фонтанов Большого каскада

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Торжественный пуск фонтанов Большого каскада и фонтана «Самсон» положил начало очередному летнему сезону в Петергофе.
Перед стартом сезона специалисты провели большую работу по ремонту и реставрации. Об этом рассказал врио генерального директора ГМЗ «Петергоф» Роман Ковриков.
«Сегодня здесь — в Петергофе — мы открываем наш очередной летний сезон. Впервые с начала 2020 года мы открыли все музеи, кроме тех, которые реставрируются, сняли все ограничения, будут работать все фонтаны», — подчеркнул он в беседе с журналистами.
Фонтаны Петергофа расходуют 900 литров воды в секунду, что составляет около 36 тыс. кубометров за один день. При этом фонтаны, насчитывающие 300-летнюю историю, до сих пор управляются только с помощью ручного труда.
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