Летний сезон в Петергофе стартовал после торжественного пуска фонтанов Большого каскада

«Сегодня здесь — в Петергофе — мы открываем наш очередной летний сезон. Впервые с начала 2020 года мы открыли все музеи, кроме тех, которые реставрируются, сняли все ограничения, будут работать все фонтаны», — подчеркнул он в беседе с журналистами.