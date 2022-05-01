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    Летевший в Тбилиси самолет вернулся в Стамбул из-за попадания в борт молнии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Летевший в Тбилиси самолет вернулся в Стамбул из-за попадания в борт молнии

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    pixabay/PD

    Самолет авиакомпании Atlas global, следовавший из Стамбула в Тбилиси, угодил в грозовой фронт и был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам пассажиров лайнера, в воздушное судно попала молния через несколько минут после взлета.

    «После этого начались проблемы с управлением, следовательно, пилот принял решение вернуться обратно в аэропорт», — пояснили очевидцы происшествия на борту

    Другой пассажир отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, но «насколько известно, самолет все-таки получил повреждение». Именно поэтому экипаж судна решил вернуться в аэропорт Ататюрка, убежден спикер. После возвращения в Турцию рейс в грузинскую столицу задержали на несколько часов. 

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