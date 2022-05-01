Летевший в Тбилиси самолет вернулся в Стамбул из-за попадания в борт молнии

Другой пассажир отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, но «насколько известно, самолет все-таки получил повреждение». Именно поэтому экипаж судна решил вернуться в аэропорт Ататюрка, убежден спикер. После возвращения в Турцию рейс в грузинскую столицу задержали на несколько часов.