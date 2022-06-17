Летчик Ярошенко выразил благодарность Путину и МИД России за свое освобождение

В 2010 году власти Либерии обвинили Ярошенко в подготовке транспортировки кокаина. После летчик был депортирован в США, где суд избрал ему меру наказания в виде 20 лет тюремного заключения. По истечению почти 12 лет россиянина удалось обменять на американского морпеха Тревора Рида.