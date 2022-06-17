Летчик Ярошенко выразил благодарность Путину и МИД России за свое освобождение

Летчик Константин Ярошенко выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и представителям МИД за освобождение. Своими эмоциями он поделился на Петербургском международном экономическом форуме.
В 2010 году власти Либерии обвинили Ярошенко в подготовке транспортировки кокаина. После летчик был депортирован в США, где суд избрал ему меру наказания в виде 20 лет тюремного заключения. По истечению почти 12 лет россиянина удалось обменять на американского морпеха Тревора Рида.
«Это все благодаря президенту Владимиру Путину. Благодарю [Сергея] Лаврова, [Сергея] Рябкова, [Анатолия] Антонова, за их профессионализм. Они многие годы не прекращали попыток вытянуть меня из американских застенок», — процитировали Ярошенко в издании «Политика Сегодня», входящем в Медиагруппу «Патриот».
Российский летчик рассказал, что в США его «пытали и принуждали к сотрудничеству». Также он отметил, что американские и европейские СМИ фальсифицируют информацию в отношении Москвы.