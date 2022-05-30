«Лесная страна останется без красивой бумаги? Это нонсенс». Компания Ростеха создала отечественный химикат для выбеливания целлюлозы

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Структура Ростеха – Научный центр «Прикладная химия» – разработала технологию производства отечественного химиката для выбеливания целлюлозы, который позволяет производить белую офисную бумагу.





«Писали, что Россия останется без белой офисной бумаги. Потому что из-за рубежа прекратили поставлять химикат для выбеливания целлюлозы. Лесная страна останется без красивой бумаги? Это нонсенс. Поэтому наши ученые решили проблему максимально быстро. Научный центр “Прикладная химия” разработал технологию производства специального состава, который может использоваться в целлюлозно-бумажной промышленности для этих целей», – говорится в сообщении Ростеха. Переговоры об организации производства химиката ведутся с предприятиями Северо-Запада России.

«Так что без белой бумаги страна точно не должна остаться. Отметим, что химическая отрасль – одна из наиболее быстро развивающихся в РФ. Рост производства в ней по итогам 2021 года составил 6%», – добавили в госкорпорации.

В марте цены на офисную бумагу в РФ резко выросли после заявления финской компании Kemira о прекращении поставок в Россию и Белоруссию хлората натрия, с помощью которого отбеливается целлюлоза для производства белой бумаги. Минпромторг позже пояснял, что сейчас в России работают три крупных производителя офисной бумаги, которые могут практически полностью обеспечить потребности внутреннего рынка. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что российские производители нашли поставщиков необходимых ингредиентов.