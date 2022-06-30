Лещенко отреагировал на предложение Резника записать песню о спецоперации

Народный артист РСФСР Лев Лещенко познакомится с песней Ильи Резника, посвященной спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Композиция называется «Люди не умирают».
Лещенко в разговоре с NEWS.ru признался, что «с удовольствием посмотрит материал» Резника. По его словам, все, к чему прикасается поэт-песенник, носит оттенок великой поэзии.
Резник ранее сообщил, что написал песню о спецоперации. Это реквием по погибшим солдатам и офицерам. Артист хотел представить композицию на юбилейном концерте в 2023 году, но допустил, что песня выйдет раньше.