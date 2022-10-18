Лера Кудрявцева сравнила себя с Людмилой Прокофьевной из «Служебного романа»

В личных соцсетях звезда поделилась с фанатами кадрами из «Служебного романа», на которых была запечатлена актриса Алиса Фрейндлих в роли Людмилы Прокофьевны. Именно так Кудрявцева проиллюстрировала свое негативное состояние.