Новости0

Лера Кудрявцева сравнила себя с Людмилой Прокофьевной из «Служебного романа»

Лера Кудрявцева не успела отдать Моисееву ключи от его болгарской квартиры
prt scr youtube.com | Осторожно: Собчак

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что последние дни находится в плохом настроении. В этой связи, она сравнила себя с героиней известной картины «Служебный роман», передает CT News.

В личных соцсетях звезда поделилась с фанатами кадрами из «Служебного романа», на которых была запечатлена актриса Алиса Фрейндлих в роли Людмилы Прокофьевны. Именно так Кудрявцева проиллюстрировала свое негативное состояние.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что Россиян напугало появившееся в Сети откровенное фото Леры Кудрявцевой.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.