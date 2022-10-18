Лера Кудрявцева сравнила себя с Людмилой Прокофьевной из «Служебного романа»

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что последние дни находится в плохом настроении. В этой связи, она сравнила себя с героиней известной картины «Служебный роман», передает CT News.
В личных соцсетях звезда поделилась с фанатами кадрами из «Служебного романа», на которых была запечатлена актриса Алиса Фрейндлих в роли Людмилы Прокофьевны. Именно так Кудрявцева проиллюстрировала свое негативное состояние.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Россиян напугало появившееся в Сети откровенное фото Леры Кудрявцевой.