Лера Кудрявцева повторно заразилась коронавирусом

«По прилете спала трое суток, думала, устала. Потом поднялась температура, и я вызвала врача. Вердикт — ковид! Из симптомов дикая слабость, головная боль и заложенность носа. Как вам мой отпуск? 12 дней на балконе — только хардкор! Можно выходить уже гулять, но реально нет сил», — рассказала Кудрявцева в соцсетях.