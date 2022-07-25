Новости0

Лера Кудрявцева повторно заразилась коронавирусом

Лера Кудрявцева повторно заразилась коронавирусом
globallookpress/Gennadii Sergeev/Russian Look

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на плохое самочувствие из-за заражения коронавирусом.

Кудрявцева заболела во время отпуска. Несмотря на то, что тест на COVID-19 показал отрицательный результат спустя 12 дней после заражения, ведущая испытывает сильную слабость, которая не позволяет ей выйти из дома.

«По прилете спала трое суток, думала, устала. Потом поднялась температура, и я вызвала врача. Вердикт — ковид! Из симптомов дикая слабость, головная боль и заложенность носа. Как вам мой отпуск? 12 дней на балконе — только хардкор! Можно выходить уже гулять, но реально нет сил», — рассказала Кудрявцева в соцсетях.

Телеведущая уже перенесла коронавирусную инфекцию полтора год назад. Тогда болезнь протекала тяжело, а Кудрявцева почти месяц не вставала с постели.

Как пишет RT, в России за минувшие сутки госпитализировали 757 человек с коронавирусом.

болезнь здоровье коронавирус кудрявцева
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.