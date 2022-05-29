Лепс рассказал о любимой команде, когда приехал на финал Кубка России

Певец, музыкант и композитор Григорий Лепс посетил финал Кубка России.
Лепс приехал на московский стадион «Лужники». В 17:00 по московскому времени там пройдет финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо». Певец рассказал, что он был связан с футболом с детства, когда играл в спортивной школе в родном городе Сочи.
Также музыкант рассказал о любимой команде, за которую болеет в Российской премьер-лиге. По словам Лепса, в одной из них у него есть друзья, но на вопрос, кто именно, отвечать не стал, сославшись на секретность.
«ЦСКА. Наверное, потому что там работают мои друзья», — передает слова о фаворите композитора Telegram-канал РИА Новости Спорт.
Также исполнитель отметил, что на стадионе будет около трех тысяч болельщиков. Лепс рассказал, что именно перед такой большой аудиторией выступал и он сам.