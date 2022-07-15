Новости0

Лепс рассказал, какое будущее ждет Гребенщикова, Макаревича и Пугачеву

Лепс рассказал, какое будущее ждет Гребенщикова, Макаревича и Пугачеву
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Григорий Лепс откровенно высказался о том, с чем столкнутся артисты, которые уехали из России и нелицеприятно высказываются в адрес Родины. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Журналисты задали Лепсу вопрос, что он думает о поступках Бориса Гребенщикова, Андрея Макаревича и Аллы Пугачевой. Певец отметил, что вышеперечисленные артисты внесли свой вклад в российский шоу-бизнес. Что с ними будет дальше, он не может сказать.

«Ну уехали, женщина отдыхает, что в этом такого. Понимаете, у людей короткая память. Те, кого вы перечислили, это великие люди для нашей страны. То, что они имеют свое мнение, — ради Бога. Почему они не должны его иметь? Не знаю, как будет дальше. Я не провидец, не пророк», — сказал он.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.