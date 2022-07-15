Лепс рассказал, какое будущее ждет Гребенщикова, Макаревича и Пугачеву

«Ну уехали, женщина отдыхает, что в этом такого. Понимаете, у людей короткая память. Те, кого вы перечислили, это великие люди для нашей страны. То, что они имеют свое мнение, — ради Бога. Почему они не должны его иметь? Не знаю, как будет дальше. Я не провидец, не пророк», — сказал он.