Лепс, Певцов и Майданов выступят на «Днях России в Донбассе»

Напомним, многие российские артисты поддерживают крепкие связи с Донбассом. В регион регулярно ездят Юлия Чичерина, Олег Газманов, Захар Прилепин. Даже те звезды, которые ранее высказывались против спецоперации ВС РФ на Украине, после поездки в Донбасс меняют свое мнение.