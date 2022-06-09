Лепс, Певцов и Майданов выступят на «Днях России в Донбассе»

Известные артисты приедут на фестиваль «Дни России в Донбассе». В их числе — Григорий Лепс, Дмитрий Дюжев и другие.
Организацией праздника, который начнется 9 июня, занимается «Русский центр», основанный для поддержки интеграции Донбасса и России. В пяти городах ДНР также выступят Александр Маршал, Дмитрий Певцов, Денис Майданов. Жители Донбасса встретятся с певицей Жасмин, Родионом Газмановым и актрисой Аглаей Шиловской, сообщает Донецкое агентство новостей.
Напомним, многие российские артисты поддерживают крепкие связи с Донбассом. В регион регулярно ездят Юлия Чичерина, Олег Газманов, Захар Прилепин. Даже те звезды, которые ранее высказывались против спецоперации ВС РФ на Украине, после поездки в Донбасс меняют свое мнение.