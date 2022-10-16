Лепс ответил на слухи о появлении на сцене в нетрезвом виде

Певец Григорий Лепс опроверг домыслы и упреки в том, что он выходит на сцену во время своих концертов подшофе.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что у Лепса проблемы с алкоголем, которые певец даже и не скрывает. Ходят слухи, что и на своих концертах исполнитель находится в нетрезвом состоянии. Однако Лепс опроверг эти слухи и заявил, что такое впечатление складывается, потому что он очень эмоционально исполняет свои песни.
«С возрастом ты понимаешь, что в выпившем состоянии на сцене работать практически невозможно. Степень опьянения, конечно, может быть разной… 300 грамм – и пересыхает задняя стенка, начинаются проблемы со звукоизвлечением и так далее», — цитирует Лепса Teleprogramma.pro.
Ранее сообщалось, что Григорий Лепс посетил Владивосток и выступил перед участниками частичной мобилизации. До этого певец посетил Барнаул, чтобы поздравить соотечественников с присоединением к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.