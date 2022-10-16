Лепс ответил на слухи о появлении на сцене в нетрезвом виде

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что у Лепса проблемы с алкоголем, которые певец даже и не скрывает. Ходят слухи, что и на своих концертах исполнитель находится в нетрезвом состоянии. Однако Лепс опроверг эти слухи и заявил, что такое впечатление складывается, потому что он очень эмоционально исполняет свои песни.