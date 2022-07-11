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Лепс хочет купить права на песни Шатунова, но выступать с ними не собирается

Лепс хочет купить права на песни Шатунова, но выступать с ними не собирается
Агентство «Москва» / Кирилл Зыков

Певец Григорий Лепс отметил, что не отказался бы от покупки прав на песни Юрия Шатунова. Артист уверен, что эта идея не лишена смысла, передает ТАСС.

«Не лишена смысла идея приобрести песни, которые исполнял Юрий Шатунов. Но не знаю, смогу ли я приобрести право на исполнение, но я бы приобрел эти песни для того, чтобы они были в моей копилке», — пояснил он.

Однако певец добавил, что не стал бы выступать с песнями покойного солиста «Ласкового мая», потому что возраст «же не тот»

«Может быть, найдется какой-нибудь молодой исполнитель, который по-своему их трактует, и песня сможет обрести новую жизнь», — подчеркнул артист.

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