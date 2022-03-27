Леопардом в шоу «Маска» оказалась певица Мари Краймбрери

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На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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prt scr НТВ

Телезрители 27 марта смогли наблюдать за неожиданной
развязкой очередного выпуска самого засекреченного проекта на российском
телевидении — шоу «Маска». На этот раз передачу пришлось покинуть Леопарду.

В тройку претендентов на уход из шоу в седьмом выпуске также
вошли Пончик и Козерог, однако первого спасли члены жюри, а второго —
телезрители. Покинувшим проект Леопардом оказалась певица Мари Краймбрери. Как
призналась артистка, она не думала, что продержится на проекте так долго.

«Я была уверена, что уйду где-то на третьем выпуске, потому
что я не умею скрываться, я не умею врать», — призналась Краймбрери.

С уходом Леопарда в проекте остались восемь участников:
Малыш, Монстрик, Пончик, Мухомор, Пчела, Дракон, Козерог и Анубис. Узнать, кто
уйдет следующим, можно будет уже 3 апреля.

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