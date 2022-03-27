Леопардом в шоу «Маска» оказалась певица Мари Краймбрери

В тройку претендентов на уход из шоу в седьмом выпуске также

вошли Пончик и Козерог, однако первого спасли члены жюри, а второго —

телезрители. Покинувшим проект Леопардом оказалась певица Мари Краймбрери. Как

призналась артистка, она не думала, что продержится на проекте так долго.