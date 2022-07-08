Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ВСУ уже давно не демонстрирует уровень той системной обороны, которая поначалу была в Донбассе, передает SM News.
Эксперт подчеркнул, что ВС РФ и НМ ЛДНР необходимо «додавить» группировку украинских военных в регионе. Он также уточнил, что действия союзных сил стали намного активными и слаженными, чего категорически нельзя сказать о ВСУ.
«Я вижу, что есть боевое слаживание не только в российских частях, но также между российскими подразделениями и Луганской с Донецкой народных республик, что очень радует», — заявил Леонков.
Военный эксперт также добавил, что последние попытки украинской армии вести боевые действия похожи на хаос и не демонстрируют должную подготовку.
«У противника уже нет системной обороны, как это было раньше. Они совершают различные хаотические движения. Некоторые остаются в городах, считая, что, прикрываясь живым щитом, они продлят свое существование. Некоторые предпринимают попытки прорываться, но все они для противника закончились неудачно», — констатировал Леонков.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.