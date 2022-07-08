Леонков заявил об утрате ВСУ системной обороны в Донбассе

«У противника уже нет системной обороны, как это было раньше. Они совершают различные хаотические движения. Некоторые остаются в городах, считая, что, прикрываясь живым щитом, они продлят свое существование. Некоторые предпринимают попытки прорываться, но все они для противника закончились неудачно», — констатировал Леонков.