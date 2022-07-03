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Леонков высмеял планы польских властей увеличить армию страны до 400 тысяч военнослужащих

Леонков высмеял планы польских властей увеличить армию страны до 400 тысяч военнослужащих
globallookpress.com Artur Widak ZUMAPRESS

Намерением резко нарастить численность польской армии до 400 тысяч человек Варшава ведет торг с НАТО, однако эти планы обречены на провал. Такого мнения придерживается военный эксперт Алексей Леонков.

Польские власти пытаются получить от Североатлантического альянса танки и другое тяжелое вооружение взамен поставленного киевскому режиму, отметил аналитик Алексей Леонков в интервью изданию «Украина.ру».

«Обещанного они вряд ли дождутся. Потому что все обещанное теперь будет за деньги…. И теперь, чтобы показать свою значимость, Моравецкий (премьер-министр Польши. — Прим. ред.) говорит о 400 тысячах военнослужащих», — высмеял Леонков польских политиков .

По его словам, Польша совершенно напрасно пытается торговаться с НАТО. Ранее издание Argumenti.ru рассказало об усталости польского общества от многочисленных беженцев из Украины.

Леонков НАТО Польша
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