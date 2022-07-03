Леонков высмеял планы польских властей увеличить армию страны до 400 тысяч военнослужащих

Намерением резко нарастить численность польской армии до 400 тысяч человек Варшава ведет торг с НАТО, однако эти планы обречены на провал. Такого мнения придерживается военный эксперт Алексей Леонков.
Польские власти пытаются получить от Североатлантического альянса танки и другое тяжелое вооружение взамен поставленного киевскому режиму, отметил аналитик Алексей Леонков в интервью изданию «Украина.ру».
«Обещанного они вряд ли дождутся. Потому что все обещанное теперь будет за деньги…. И теперь, чтобы показать свою значимость, Моравецкий (премьер-министр Польши. — Прим. ред.) говорит о 400 тысячах военнослужащих», — высмеял Леонков польских политиков .
По его словам, Польша совершенно напрасно пытается торговаться с НАТО. Ранее издание Argumenti.ru рассказало об усталости польского общества от многочисленных беженцев из Украины.