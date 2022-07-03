Леонков высмеял планы польских властей увеличить армию страны до 400 тысяч военнослужащих

«Обещанного они вряд ли дождутся. Потому что все обещанное теперь будет за деньги…. И теперь, чтобы показать свою значимость, Моравецкий (премьер-министр Польши. — Прим. ред.) говорит о 400 тысячах военнослужащих», — высмеял Леонков польских политиков .