Леонков: ВСУ могут устроить провокации после получения от голландских ракет Harpoon

Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут использовать для провокаций противокорабельные ракеты Harpoon, полученные в качестве военной помощи от Нидерландов. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.
В беседе с «МК» аналитик отметил, что ВСУ не смогут достать западными ракетами до кораблей Военно-морского флота России в Севастополе из-за расстояния и особенностей рельефа. Однако они могут с их помощью устроить провокации с турецкими сухогрузами, перевозящими зерно, предположил он.
«Могут устроить и какую-то провокацию. Например, утопить турецкий сухогруз с зерном. А после этого обвинить во всем Россию», — сказал Леонков.
Он отметил, что РФ дает гуманитарные коридоры для прохода этих кораблей в дневное время суток. ВСУ же могут запустить голландские Harpoon ночью, заявив, что это якобы сделала Россия.