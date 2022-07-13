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Леонков: ВСУ могут устроить провокации после получения от голландских ракет Harpoon

Леонков: ВСУ могут устроить провокации после получения от голландских ракет Harpoon
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут использовать для провокаций противокорабельные ракеты Harpoon, полученные в качестве военной помощи от Нидерландов. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.

В беседе с «МК» аналитик отметил, что ВСУ не смогут достать западными ракетами до кораблей Военно-морского флота России в Севастополе из-за расстояния и особенностей рельефа. Однако они могут с их помощью устроить провокации с турецкими сухогрузами, перевозящими зерно, предположил он.

«Могут устроить и какую-то провокацию. Например, утопить турецкий сухогруз с зерном. А после этого обвинить во всем Россию», — сказал Леонков.

Он отметил, что РФ дает гуманитарные коридоры для прохода этих кораблей в дневное время суток. ВСУ же могут запустить голландские Harpoon ночью, заявив, что это якобы сделала Россия.

Леонков провокации Россия Украина
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