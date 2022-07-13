Леонков: ВСУ могут устроить провокации после получения от голландских ракет Harpoon

В беседе с «МК» аналитик отметил, что ВСУ не смогут достать западными ракетами до кораблей Военно-морского флота России в Севастополе из-за расстояния и особенностей рельефа. Однако они могут с их помощью устроить провокации с турецкими сухогрузами, перевозящими зерно, предположил он.