Леонков: все попытки ВСУ пойти в наступление на Херсон обернулись провалом

Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, почему попытки ВСУ провести хотя бы подобие наступательной операции на Херсон неизменно проваливаются.
Леонков дал интервью изданию «Украина.ру», отметив, что пока никто еще не заметил украинских подразделений, активно наступающих на Херсон. ВСУ проводят атаки на южном направлении, но мелкими отрядами. Эксперт подчеркнул, что дело происходит на больших участках открытой местности, из-за этого все попытки Киева что-то сделать заканчиваются провалом.
«Мелкими отрядами на южном направлении пытаются наступать. Но это открытая местность. Там все видно издалека, и все эти попытки заканчиваются неудачно», — объяснил Леонков.
Он подчеркнул, что если Киеву вздумается спланировать что-то более серьезное, то понадобится обеспечить скрытное размещение бронетехники и войск и провести мощную артподготовку.