Леонков: все попытки ВСУ пойти в наступление на Херсон обернулись провалом

Леонков дал интервью изданию «Украина.ру», отметив, что пока никто еще не заметил украинских подразделений, активно наступающих на Херсон. ВСУ проводят атаки на южном направлении, но мелкими отрядами. Эксперт подчеркнул, что дело происходит на больших участках открытой местности, из-за этого все попытки Киева что-то сделать заканчиваются провалом.