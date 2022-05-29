Леонков: ВС РФ будут брать под контроль Славянск и Краматорск параллельно с Северодонецком и Лисичанском

Города Славянск и Краматорск в Донецкой Народной Республике будут освобождены от украинских войск параллельно с Лисичанском и Северодонецком. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.
В беседе с изданием «Украина.ру» он отметил, что Вооруженные силы России применяют тактику дробления группировок ВСУ с последующим взятием отдельных частей в малые «котлы». Таким образом украинские части не получают снабжения, что сказывается на их боеспособности.
«Мы прекращаем их снабжение и пополнение, после чего они либо сдаются, либо уничтожаются», — заявил Леонков.
Он отметил, что засевшие в Северодонецке и Лисичанске подразделения ВСУ вряд ли продержатся долго при таких обстоятельствах. Параллельно с ними ВС РФ будут брать под контроль также Славянск и Краматорск, сказал эксперт.