Леонков: успехи ВС РФ в Донбассе заставили командование ВСУ краснеть на ковре у Зеленского

Мастерство российских войск оказалось выше, чем ожидало украинское военное командование и президент Владимир Зеленский, заявил эксперт Алексей Леонков.
В интервью изданию «Украина.ру» редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что поражение ВСУ в Северодонецке было предрешено, судя по найденному на заводе «Азот» запасу оружия. Потеря Лисичанска уже заставила Зеленского начать задавать неудобные вопросы главкому ВСУ Валерию Залужному.
«Почему отступили? Почему не смогли? Да потому что не смогли устоять перед натиском нашей армии. Никаких других аргументов не существует», — констатировал Леонков.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли под Лисичанском половину личного состава из трех батальонов. RT сообщает, что в ходе боевых действий было ликвидировано до 120 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники.