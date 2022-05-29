Леонков усомнился в способности ВСУ организовать сопоставимую с Мариуполем оборону Запорожья

Вооруженные силы Украины не смогут создать для обороны Запорожья группировку, сопоставимую с мариупольской. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, в Мариуполе Киев располагал 20-тысячной группировкой войск, которая могла долго удерживать город с населением в 500 тысяч человек. Однако сейчас ВСУ понесли значительные потери, которые уже не позволят им организовать мощную оборону Запорожья и других региональных центров, уверен аналитик.
«В Мариуполе были все виды тяжелого вооружения (РСЗО, минометы, артиллерия, танки, БМП и бронетранспортеры). Создать такую же группировку в Запорожье, Днепропетровские и Кривом Роге по нынешним временам невозможно», — сказал Леонков в беседе с изданием «Украина.ру».
Ранее эксперт рассказал о тактике Вооруженных сил России в ходе спецоперации по защите Донбасса. Она заключается в раздроблении укрепрайонов украинских войск на маленькие «котлы», изолированные от снабжения и поддержки.