Леонков усомнился в способности ВСУ организовать сопоставимую с Мариуполем оборону Запорожья

По его словам, в Мариуполе Киев располагал 20-тысячной группировкой войск, которая могла долго удерживать город с населением в 500 тысяч человек. Однако сейчас ВСУ понесли значительные потери, которые уже не позволят им организовать мощную оборону Запорожья и других региональных центров, уверен аналитик.