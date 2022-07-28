Леонков усомнился в способности авианосной группы ВМС США напугать Китай

США не следует путать КНР с КНДР, угрожая Пекину авианосной ударной группой, заявил военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, отправка кораблей американского флота в Азию не является чем-то новым. Еще в 2017 году президент США Дональд Трамп угрожал при помощи авианосца Северной Корее. Только возможности Китая куда обширнее, нежели у КНДР, заметил аналитик.
Народно-освободительная армия Китая отличается не только впечатляющей численностью, но и арсеналом. Леонков напомнил, что в ее распоряжении имеются ракеты с ядерными боеголовками, использующими технологию управляемого гиперзвука.
На этом фоне он отметил, что трюк ВМС США не сможет напугать Китай, потому и визит спикера нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси на Тайвань стоило бы отменить.