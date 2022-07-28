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Леонков усомнился в способности авианосной группы ВМС США напугать Китай

Леонков усомнился в способности авианосной группы ВМС США напугать Китай
US Navy/via Globallookpress.com

США не следует путать КНР с КНДР, угрожая Пекину авианосной ударной группой, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, отправка кораблей американского флота в Азию не является чем-то новым. Еще в 2017 году президент США Дональд Трамп угрожал при помощи авианосца Северной Корее. Только возможности Китая куда обширнее, нежели у КНДР, заметил аналитик.

Народно-освободительная армия Китая отличается не только впечатляющей численностью, но и арсеналом. Леонков напомнил, что в ее распоряжении имеются ракеты с ядерными боеголовками, использующими технологию управляемого гиперзвука.

На этом фоне он отметил, что трюк ВМС США не сможет напугать Китай, потому и визит спикера нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси на Тайвань стоило бы отменить.

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