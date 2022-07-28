Леонков усомнился в способности авианосной группы ВМС США напугать Китай

По его словам, отправка кораблей американского флота в Азию не является чем-то новым. Еще в 2017 году президент США Дональд Трамп угрожал при помощи авианосца Северной Корее. Только возможности Китая куда обширнее, нежели у КНДР, заметил аналитик.