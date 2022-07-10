Леонков связал большие потери ВСУ с конфликтом между Зеленским и Залужным

Военный эксперт и редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что Киев выбрал тактику огневого воздействия на остров Змеиный, поскольку попытки взять его штурмом сопровождались большими потерями. Слова эксперт передает издание «Украина.ру».
Украинская сторона все-таки надеется, что западное вооружение поможет им забрать Змеиный и другие территории, однако на деле ВСУ несут большие и зачастую ничем не обоснованные потери, отметил Леонков.
Эксперт намекнул на бессмысленную переброску сил на остров Змеиный для символической установки флага, когда ракетным ударом ВКС РФ уничтожили большую часть десанта.
«Видимо конфликт между Зеленским и Залужным продолжается. Зеленский настаивает на том, что нужно держать фронт любой ценой, а Залужный отдает тайные приказы, чтобы все-таки подразделения отходили», — предположил эксперт.
Приказы об отступлении ВСУ Леонков назвал запоздалыми, поскольку часто времени на отход у украинских подразделений попросту нет.