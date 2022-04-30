Леонков: строительством укрепрайона ВСУ в Попасной руководили инструкторы НАТО

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Украинские военные обустроили в городе Попасная в ЛНР мощный укрепрайон под непосредственным руководством американских инструкторов и специалистов из других стран НАТО. Об этом заявил военный аналитик Алексей Леонков.
Эксперты из стран Североатлантического альянса курировали создание оборонительных позиций украинской армии в Попасной, сообщил коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Федеральному агентству новостей. Именно поэтому бои за город носят столь упорный характер, подчеркнул аналитик.
«Эти укрепрайоны делали не сами украинцы, а специалисты из НАТО. При создании оборонительных позиций они учитывали особенности российского вооружения, чтобы противостоять им», – объяснил спикер.
Леонков отметил, что освобождение Попасной от ВСУ и нацбатов имеет большое стратегическое значение. Он выразил уверенность, что вопреки всем сложностям защитники Донбасса при поддержке ВС РФ в ближайшее время установят полный контроль над городом Попасная и тем самым взломают важный узел обороны ВСУ на востоке Украины.