Леонков: строительством укрепрайона ВСУ в Попасной руководили инструкторы НАТО

Леонков отметил, что освобождение Попасной от ВСУ и нацбатов имеет большое стратегическое значение. Он выразил уверенность, что вопреки всем сложностям защитники Донбасса при поддержке ВС РФ в ближайшее время установят полный контроль над городом Попасная и тем самым взломают важный узел обороны ВСУ на востоке Украины.