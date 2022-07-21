Леонков: США поставляют на Украину HIMARS в попытке изучить принципы работы ПВО России

Военный эксперт Алексей Леонков назвал истинную цель поставок американских РСЗО HIMARS на Украину. В беседе с РИА Новости специалист заявил, что Вашингтон совсем не преследует цель помочь Киеву переломить ситуацию на фронте, а хочет изучить принципы работы системы ПВО России.
Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что Киеву были переданы уже 12 установок HIMARS. В общей сложности американцы вместе с союзниками обязались поставить на Украину 20 РСЗО.
«Ракеты HIMARS – это высокоточное оружие, предназначенное для контрбатарейной борьбы, но в текущем конфликте Украина использует их для обстрела гражданских объектов в районах, где развернута наша ПВО. Когда работают HIMARS, и мы перехватываем ракеты нашими комплексами ПВО, их принципы действия изучают американские спутники-разведчики, получая бесценную информацию для Пентагона», – заявил Леонков.
Специалист добавил, что при пусках HIMARS американские космические спутники фиксируют принципы работы российских комплексов «Тор» и «Бук».
О том, что Штаты используют поставленные на Украину РСЗО таким образом, говорит то, что системы приходят в страну точечными партиями, которые никак не помогают Киеву добиться успехов, заключил Леонков.