Леонков: США поставляют на Украину HIMARS в попытке изучить принципы работы ПВО России

«Ракеты HIMARS – это высокоточное оружие, предназначенное для контрбатарейной борьбы, но в текущем конфликте Украина использует их для обстрела гражданских объектов в районах, где развернута наша ПВО. Когда работают HIMARS, и мы перехватываем ракеты нашими комплексами ПВО, их принципы действия изучают американские спутники-разведчики, получая бесценную информацию для Пентагона», – заявил Леонков.