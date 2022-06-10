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Леонков: российская разведка ежесуточно отслеживает украинские диверсионные группы в буферной зоне

Леонков: российская разведка ежесуточно отслеживает украинские диверсионные группы в буферной зоне
prt scr youtube.com / Юрий Котенок

Российские разведывательные службы днем и ночью работают в буферной зоне, чтобы предотвратить вылазки разведывательно-диверсионных групп Вооруженных сил Украины, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

В беседе с изданием «Украина.ру» он отметил, что такая зона включает в себя порядка 100 километров в Брянской, Курской и Белгородской областях. Там разведчики ежесуточно отслеживают различные РДГ неприятеля.

«Сегодня мы накрыли такую группу, главной задачей которой было выявить цели в приграничных населенных пунктах и дать целеуказания», — рассказал Леонков.

При этом аналитик подчеркнул, что такая буферная зона будет расширена, когда войскам поступит задача начать наступление на северном направлении.

диверсанты Леонков Россия Украина
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