Леонков: Россия задействовала секретное оружие, сбивающее с толку спутники США над Украиной

Москва впервые задействовала новейшие средства РЭБ в ходе спецоперации на Украине и обнулила преимущество США в космической разведке над этой территорией.
В последние несколько недель все чаще и чаще стали появляться сообщения о сбоях в работе спутников, которые были предоставлены Украине компанией Илона Маска Starlink якобы для коммерческого использования. Однако они использовались в военных целях, снабжая ВСУ актуальными разведданными и координируя связь между украинскими подразделениями.
Истинную причину сбоя в работе американских спутников над территорией Украины, где Россия проводит спецоперацию, раскрыл в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» военный эксперт Алексей Леонков.
«С Илоном Маском отдельная история. Связана она с тем, что украинские боевики обвинили его в массовом сбое Starlink. Мол, он обиделся на Украину и просто обрубил связь. Он им даже не ответил, так как украинцы явно не понимают, что эти спутники ему даже не принадлежать и находятся в ведении Пентагона, и только военные США могут их отключить. Конечно, американцам это не нужно, они и сами недоумевают. Их выводят из строя наши РЭБ. Вообще, это наша новейшая техника, впервые использованная в боевых условиях. Для американцев это секретное оружие, которое как-то сбивает с толку их спутники. (…) После успешного испытания на Starlink новую РЭБ направили на более совершенные военные спутники США. Судя по всему, и они все чаще сбоят, что сказывается на украинской разведке. Время, когда мы считали, что спутники – некая красная линия, прошло. Рубикон пройдет и России нечего уже стесняться», — рассказал Леонков.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву систем ПВО от Соединенных Штатов затянут конфликт и сделают его только более болезненным для Украины.