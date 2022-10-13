Леонков: Россия задействовала секретное оружие, сбивающее с толку спутники США над Украиной

«С Илоном Маском отдельная история. Связана она с тем, что украинские боевики обвинили его в массовом сбое Starlink. Мол, он обиделся на Украину и просто обрубил связь. Он им даже не ответил, так как украинцы явно не понимают, что эти спутники ему даже не принадлежать и находятся в ведении Пентагона, и только военные США могут их отключить. Конечно, американцам это не нужно, они и сами недоумевают. Их выводят из строя наши РЭБ. Вообще, это наша новейшая техника, впервые использованная в боевых условиях. Для американцев это секретное оружие, которое как-то сбивает с толку их спутники. (…) После успешного испытания на Starlink новую РЭБ направили на более совершенные военные спутники США. Судя по всему, и они все чаще сбоят, что сказывается на украинской разведке. Время, когда мы считали, что спутники – некая красная линия, прошло. Рубикон пройдет и России нечего уже стесняться», — рассказал Леонков.