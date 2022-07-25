Леонков рассказал об успешном применении на Украине российского «убийцы» РСЗО HIMARS

Перспективы дальнейшего применения на Украине реактивных систем залпового огня HIMARS оказались под сомнением из-за нового вооружения российских войск, заявил аналитик Алексей Леонков.
По его словам, в распоряжении у ВС РФ появился настоящий «убийца» американских РСЗО. Оружие, характеристики которого на текущий момент строго засекречены, позволяет не просто перехватывать снаряды, но и поражать пусковые установки противника. Как следствие, ВСУ уже потеряли четыре единицы РСЗО.
«Система эта сейчас будет развернута на всех направлениях. Хорошая система – до сих пор не могу называть, но она работает. Мы работаем на больших расстояниях и видим не только то, как взлетает HIMARS», — рассказал Леонков.
Он отметил, что США внимательно следят за ходом боевых действий на Украине, оценивая возможности российских средств противовоздушной обороны. Появление у ВС РФ нового оружия стало для американцев неприятным сюрпризом.