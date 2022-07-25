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Леонков рассказал об успешном применении на Украине российского «убийцы» РСЗО HIMARS

Леонков рассказал об успешном применении на Украине российского «убийцы» РСЗО HIMARS
globallookpress.com/Sgt. Dustin Biven/Keystone Press Agency

Перспективы дальнейшего применения на Украине реактивных систем залпового огня HIMARS оказались под сомнением из-за нового вооружения российских войск, заявил аналитик Алексей Леонков.

По его словам, в распоряжении у ВС РФ появился настоящий «убийца» американских РСЗО. Оружие, характеристики которого на текущий момент строго засекречены, позволяет не просто перехватывать снаряды, но и поражать пусковые установки противника. Как следствие, ВСУ уже потеряли четыре единицы РСЗО.

«Система эта сейчас будет развернута на всех направлениях. Хорошая система – до сих пор не могу называть, но она работает. Мы работаем на больших расстояниях и видим не только то, как взлетает HIMARS», — рассказал Леонков.

Он отметил, что США внимательно следят за ходом боевых действий на Украине, оценивая возможности российских средств противовоздушной обороны. Появление у ВС РФ нового оружия стало для американцев неприятным сюрпризом.

Вооружение вс рф Леонков Россия спецоперация США Украина
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