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Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о хитрости Киева, на которую ему пришлось пойти ради поставок иностранного вооружения.

Несмотря на предупреждении глава МИД России Сергея Лаврова о том, что конвои с иностранным оружием, идущим для Киева, признаются Москвой как законная цель, США и Европа не оставляют попыток накачать Украину своим вооружением.

Леонков отмечает, что Киев “подсуетился” в этом вопросе. Украина до сих пор официально не объявила России войну. Тут играют роль два фактора. Во-первых, у Москвы нет официального повода прекратить поставки газа через украинскую территорию, во-вторых, возникает возможность поставок вооружения “невоюющей” стороне.

– Если бы Украина объявила России войну, то США и прочие государства не имели бы права поставлять вооружение в ведущую войну страну. Киев пошел на такую хитрость, — пояснил Леонков.

Военный эксперт подчеркнул, что никакие уловки не помогут киевским властям избежать предстоящей участи. А ситуация с Яворовским полигоном показала, что бывает в поставленным на Украину иностранным вооружением, отметил Леонков

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