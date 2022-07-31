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Леонков раскрыл детали диверсии ВСУ на Черноморский флот в Севастополе

Леонков раскрыл детали диверсии ВСУ на Черноморский флот в Севастополе
Prt scr youtube.com/Politics

Удар ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе с применением беспилотника был осуществлен с близкой дистанции. Более точные детали диверсии раскрыл военный эксперт Алексей Леонков, передает «Украина.ру».

По словам специалиста, произошедшее в Севастополе, свидетельствует о работе украинских диверсантов в городе.

«Судя по поступающей информации о незначительных повреждениях, этот беспилотник был собран на коленках и к нему было привязано взрывчатое вещество», — уточнил Леонков.

Он уточнил, что запуск БПЛА был осуществлен в непосредственной близости со штабом ЧФ России. Это подтверждает факт того, что в Крыму могут действовать украинские диверсанты.

При этом, эксперт уверен, что случившееся в День ВМФ правоохранительные органы РФ могут квалифицировать как теракт, осуществленный группой лиц.

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RusNewsToday24
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