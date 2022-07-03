Леонков предупредил о последствиях поставок истребителей F-16 для нужд ВСУ

В составе украинских ВВС действуют пилоты из ряда стран НАТО, однако опознать их довольно затруднительно. При этом последствия поставок истребителей F-16 для нужд ВСУ приведут к резкой эскалации украинского кризиса, сообщил военный эксперт Алексей Леонков.
Силы ПВО российской армии активно уничтожают самолеты и вертолеты ВВС Украины, и провести генетическую экспертизу обгоревших пилотов в условиях боевых действий зачастую невозможно, пояснил аналитик Алексей Леонков изданию «Украина.ру».
«Если они (западные государства. – Прим. ред.) все же решатся поставить Украине F-16, то это уже совершенно другой вид вооружения. Это один из основных натовских самолетов. Он может наносить удары по воздушным и по наземным целям», – подчеркнул эксперт.
По словам Леонкова, появление истребителей F-16 в распоряжении ВСУ будет означать прямую вовлеченность НАТО в острую фазу украинского кризиса и приведет к фатальным для Североатлантического альянса последствиям.
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