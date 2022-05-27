Леонков предупредил о подготовке США «последнего удара» ВСУ с применением РСЗО

«Такого рода поставки будут возможны в случае, если американцы решат, что это вооружение принесет определенную пользу в планах, которые они строили, когда вооружали Киев. Сейчас обсуждается возможность какого-то последнего, но самого мощного удара, на который способен Киев, чтобы как-то показать свою силу против России», — констатировал Леонков.