США готовят Вооруженные силы Украины к последнему и самому мощному удару, поэтому могут поставить Киеву реактивные системы залпового огня, отметил военный эксперт Алексей Леонков, передает Life.
Наиболее логистичным маршрутом для американских поставок станет маршрут из Румынии, считает специалист. По его словам, у Бухареста имеется 19 РСЗО, которые можно оперативно перебросить на Украину. Однако в этом случае, Вашингтон и Киев сильно рискуют, поскольку велики шансы уничтожения партии оружия со стороны России на одном из участков пути.
Так или иначе, Белый дом давно вынашивает план «последнего удара» ВСУ. Вероятно, РСЗО понадобятся Киеву именно для его реализации.
«Такого рода поставки будут возможны в случае, если американцы решат, что это вооружение принесет определенную пользу в планах, которые они строили, когда вооружали Киев. Сейчас обсуждается возможность какого-то последнего, но самого мощного удара, на который способен Киев, чтобы как-то показать свою силу против России», — констатировал Леонков.
Британские советники Киева, которые полностью себя дискредитировали, спланировав провальную атаку ВСУ на остров Змеиный, убеждают украинское командование, что необходимо нанести удар по херсонской группировке. Для этого ВСУ придется не только сконцентрировать силы, но и попытаться отбросить ВС РФ за реку Днепр. На ее правом побережье Киев планирует возвести новый оборонительный рубеж.