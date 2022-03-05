Леонков оценил сроки спецоперации России на Украине

Леонков оценил сроки спецоперации России на Украине Мнение экспертов
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Российская миротворческая спецоперация осуществляется на Украине десятый день. На этом фоне активизировались «диванные эксперты», начавшие хором заявлять, что российские военные якобы «не умеют брать города». На это указал военный эксперт Алексей Леонков.

В своем телеграм-канале он решил прокомментировать домыслы отдельных «специалистов», отметив, что Сеть наводнили «заявления» о том, что «российские войска слишком медленно освобождают города на Украине». Леонков раскритиковал «диванную когорту», напомнив, что США годами и месяцами проводят военные операции, рассчитывая их завершить за 15 – 20 дней.

Он также отметил, что «молниеносный блицкриг за 72 – 96 часов» России предсказывали западные эксперты. По словам Леонкова, армия России пока даже не приступала к освобождению крупных населенных пунктов на Украине. Военспец обратился к российским Вооруженным силам с пожеланием достижения окончательной победы в рамках спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

 
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