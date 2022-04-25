Леонков объяснил, почему оружие Запада приведет к провалу контрнаступления Украины

«Расчет идет на то, что Запад хочет под каким-то предлогом ликвидировать золотовалютные резервы РФ. С этой целью распространяются обвинения в адрес России, что она якобы совершает «ужасные» преступления, чтобы иметь основания их забрать. Та финансовая помощь, которая предназначена Украине, она до нее просто не доходит. Деньги тут же уходят на уплату процентов долга МВФ. При этом общий долг Украины растет в геометрической прогрессии», — подытожил он.