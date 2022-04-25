Леонков объяснил, почему оружие Запада приведет к провалу контрнаступления Украины

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Вооружение НАТО, поставляемое на Украину, не позволит ВСУ провести контрнаступление, а большая его часть не доходит до линии фронта. Кроме того, Украина в геометрической прогрессии погружается в долговую яму, отметил военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с «Народными Новостями».
Накануне стало известно о решении Великобритании увеличить поставки вооружений на Украину: в распоряжение киевского режима будут переданы 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 калибра 155-мм, а также несколько десятков тысяч снарядов к ним. Как отмечали ранее многие военные эксперты, подавляющая часть вооружений направляется на Украину не на бесплатной основе, долг Киева перед странами НАТО постоянно и быстро растет.
По словам Алексея Леонкова, в этом вопросе важно понимать, что типы вооружений, поставляемых украинской стороне, в большей степени предназначены для ведения оборонительных действий. Провести контрнаступление с их помощью не представляется возможным.
«Номенклатура средств вооружений, которые поставляет Запад, это в основном системы, которые предназначены для ведения оборонительных действий. Это ПТРК, беспилотники, артиллерийские комплексы и средства ПВО. Для ведения наступательных действий этих средств не хватает явно, точнее, они не предназначены для этого. Их поставляют, чтобы по максимуму сдержать продвижение российской армии», — пояснил собеседник НН.
Поставки оружия не остаются незамеченными — российская разведка активно работает, выявляя места скопления вооружений, а после по ним наносятся массированные удары.
«Минобороны России на это четко реагирует, такого рода цели выявляются. Разведка работает вся. Выявляются места, где концентрируются эти «гостинцы», они уничтожаются. Конечно, какая-то часть попадает на линию столкновений, она уничтожается в ходе боя, либо достается в виде трофея», — добавил Леонков.
Украине нечем расплачиваться за это оружие, а подавляющая часть финансовой помощи уходит на погашение процентов по уже существующим долгам. В виду этого коллективный Запад ищет причины, чтобы изъять замороженные российские активы.
«Расчет идет на то, что Запад хочет под каким-то предлогом ликвидировать золотовалютные резервы РФ. С этой целью распространяются обвинения в адрес России, что она якобы совершает «ужасные» преступления, чтобы иметь основания их забрать. Та финансовая помощь, которая предназначена Украине, она до нее просто не доходит. Деньги тут же уходят на уплату процентов долга МВФ. При этом общий долг Украины растет в геометрической прогрессии», — подытожил он.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.