Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что точку перехвата российских гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Кинжал» определить невозможно.
При этом Пентагон решил «ловить» гиперзвуковые ракеты с помощью аэростатов, созданных в прошлом веке, пишет «Свободная пресса». Леонков пояснил, что аэростаты для этого не подходят.
«Даже если получится перехватить ракету и вычислить ее следующее действие, вряд ли получится остановить ее. Есть огромное количество вариантов маневров. Все они приводят к поражению цели», — сказал он.
Для того чтобы от таких аэростатов была польза, необходимо снабдить их оптико-электронным или радиотехническим оборудованием, подытожил Леонков.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием по территории судостроительного завода в Николаеве, в результате которого уничтожены более 350 военнослужащих ВСУ, передает RT.