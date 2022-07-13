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Леонков объяснил, почему аэростаты не помогут США в борьбе с гиперзвуковыми ракетами ВС РФ

Леонков объяснил, почему аэростаты не помогут США в борьбе с гиперзвуковыми ракетами ВС РФ
wikipedia.org / kremlin.ru / CC BY 4.0

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что точку перехвата российских гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Кинжал» определить невозможно.

При этом Пентагон решил «ловить» гиперзвуковые ракеты с помощью аэростатов, созданных в прошлом веке, пишет «Свободная пресса». Леонков пояснил, что аэростаты для этого не подходят.

«Даже если получится перехватить ракету и вычислить ее следующее действие, вряд ли получится остановить ее. Есть огромное количество вариантов маневров. Все они приводят к поражению цели», — сказал он.

Для того чтобы от таких аэростатов была польза, необходимо снабдить их оптико-электронным или радиотехническим оборудованием, подытожил Леонков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием по территории судостроительного завода в Николаеве, в результате которого уничтожены более 350 военнослужащих ВСУ, передает RT.

гиперзвук Леонков Пентагон США
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