Леонков объяснил, что стало ясно за месяц спецоперации Z

Леонков объяснил, что стало ясно за месяц спецоперации Z Мнение экспертов
На чтение 1 мин. Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

Авторитетный российский военный специалист Алексей Леонков подвел промежуточные итоги специальной операции ВС РФ на Украине.

Комментируя в эфире канала «Спутник на русском», российское миротворческое мероприятие, направленное на защиту гражданского населения Донбасса, эксперт заявил, что за почти месяц спецоперации очевидным стал тот факт, что «людей чести в украинской армии нет». По его мнению, у киевских силовиков нет ни этики, ни морали, ни какого-либо приличия.

Леонков обратил внимание, насколько в Киеве поражены ювелирной работой российской армии, аккуратно освобождающей от ВСУ и неонацистов города и сохраняя при этом жизни мирных граждан. Тут же можно наблюдать, как националисты берут людей в заложники и беспощадно наносят удары по гражданской инфраструктуре.

Со слов военспеца еще одной особенностью происходящего на Украине является обширная пропаганда, переходящая все грани разумного и человеческого. Он рассказал о «зверином оскале» киевских властей, который окончательно прояснил ситуацию.

«Когда спецоперация только начиналась, мы думали, что в военной среде ВСУ все-таки имеются люди чести. Теперь мы убеждены, что таковых там нет», – констатировал Леонков.

загрузка...
 
 
Z Леонков Спецоперация РФ на Украине
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Translate »