Леонков: новейший немецкий танк Panther KF51 не сможет превзойти российский Т-14

Надежды Германии на то, что ее новейший танк Panther KF51 превзойдет российский Т-14 «Армата», обречены на провал. Такое мнение выразил военный эксперт Алексей Леонков.
В беседе с «ПолитЭкспертом» он напомнил, что производитель немецкой бронемашины Rheinmetall на презентации уверял, что Panther превзойдет «Армату» «во всех отношениях». Действительно, на бумаге у него есть преимущество в виде автоматического механизма заряжания и встроенных беспилотников, однако по ряду других параметров он уступает Т-14.
«У нашего танка экипаж находится в бронекапсуле, двигатель и боевой комплект — тоже. У “Арматы” живучесть намного выше, чем у Panther», — заявил Леонков.
Также эксперт подчеркнул, что пока KF51 представлен лишь в виде концепта, в то время как Т-14 уже проходит армейскую эксплуатацию. Поэтому вряд ли немецкий танк сможет превзойти российский, добавил он.