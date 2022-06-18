Леонков: новейший немецкий танк Panther KF51 не сможет превзойти российский Т-14

В беседе с «ПолитЭкспертом» он напомнил, что производитель немецкой бронемашины Rheinmetall на презентации уверял, что Panther превзойдет «Армату» «во всех отношениях». Действительно, на бумаге у него есть преимущество в виде автоматического механизма заряжания и встроенных беспилотников, однако по ряду других параметров он уступает Т-14.